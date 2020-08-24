Участники из восьми стран приступили к прохождению конкурса "Отличники войсковой разведки"

ТАСС, 24 августа. Команды разведчиков из восьми стран мира приступили в Новосибирске к прохождению первого этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2020. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе первого этапа конкурса "Десантирование и совершение марш-броска" разведподразделения в полном составе и боевой экипировке десантировались посадочным способом из вертолета Ми-8 и вышли в назначенный пункт сбора, расположенный в 500 метрах от площадки приземления, соблюдая боевой порядок, маскировку и охранение в условиях возможной встречи с условным противником", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что из пункта сбора разведчики совершили марш-бросок на 15 километров, движение по азимуту осуществляется только с использованием магнитного компаса, применение других электронных средств навигации и позиционирования запрещено. За лучшее выполнение поставленных задач командам начисляются баллы, за утерю элементов маскировки, нарушение боевого порядка и другие нарушения из общего количества баллов будут вычисляться штрафные.

Предварительно перед этапом конкурса прошла жеребьевка, в ходе которой была определена очередность прохождения этапа: команда России первой приступила к прохождению препятствий, за ней выступили команда Южной Осетии, далее разведчики из Таджикистана.

Этап "Отличники войсковой разведки" проходит на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В соревнованиях принимают участие восемь основных команд в полном составе, а также две одиночные - в их составе по одному человеку. Это команды Южно-Африканской Республики и Афганистана.

Военным разведчикам в ходе состязаний предстоит преодолеть "тропу разведчика", форсировать водные преграды. Также будут оценены совершение марш-броска, стрельба, навыки ведения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

Армейские игры - 2020

VI Армейские международные игры - это учебно-боевые состязания военнослужащих, которые проходят с 23 августа по 5 сентября на военных полигонах пяти государств: РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. Организатором игр является Министерство обороны России.