В Усолье-Сибирском до 1 сентября развернут штаб по ликвидации химического загрязнения

"Работа практически в круглосуточном режиме идет. Задача разместить до 1 сентября полноценный штаб на месте. Сейчас проводятся мероприятия по подведению сетей связи и так далее к командному пункту управления, который будет находиться на въезде на площадку ["Усольехимпрома"]", - сказал Магомедов.

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Штаб по ликвидации химического загрязнения будет развернут до 1 сентября в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где необходимо утилизировать отходы бывшего предприятия "Усольехимпром". Об этом в понедельник сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

По его словам, с сентября на промплощадке начнется полномасштабная работа всех участников процесса. Росгвардия к этому времени обеспечит охрану всего периметра, а Федеральный экологический оператор как единственный поставщик услуги по ликвидации очага загрязнения приступит к работе с химическим отходами.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент России Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий.