Адвокаты бизнесмена Быкова обжаловали его арест в Верховном суде

КРАСНОЯРСК, 24 августа. /ТАСС/. Сторона защиты красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, подала жалобу на его арест в Верховный суд РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

Свердловский районный суд 8 мая арестовал Быкова. Сторона защиты обжаловала арест в краевом суде, но суд оставил арест в силе. Арест был обжалован в Восьмом кассационном суде, но жалоба не была принята. Железнодорожный районный суд 29 июня продлил арест бизнесмену до 3 октября.

"Кассационная жалоба [на арест Быкова] подана в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ", - сообщил адвокат. Также он сообщил, что подана жалоба на продление ареста в Восьмой кассационный суд.

По его словам, Верховный суд сначала изучит жалобу и, если сочтет, что в ней есть основания для пересмотра решения об аресте, будет назначено судебное заседание. Если таких оснований не будет найдено, то жалоба будет отклонена без назначения судебного заседания.

Быкова обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году по п. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Он решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды. Также бизнесмена подозревают в руководстве преступным сообществом, куда входили группировки Вилора Струганова и Татаренкова.

В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы.