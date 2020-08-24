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Пандемия COVID-19

В Алтайском крае возобновили оказание плановой медпомощи

О втором этапе снятия ограничений в связи с коронавирусом в регионе объявили 7 августа

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Алтайского края возобновили оказание плановой медицинской помощи, временно прекращенной весной во всех медучреждениях региона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам в пресс-службе администрации региона в понедельник.

"Все медучреждения Алтайского края возобновили плановую помощь", - говорится в сообщении.

В Алтайском крае поэтапно снимают ограничения из-за коронавирусной инфекции. О втором этапе снятия ограничений было объявлено 7 августа, было разрешено открыться спортивным объектам, заведениям общепита с соблюдением всех санитарных требований, паркам и ряду других организаций, а также разрешено приглашать гостей на церемонии бракосочетания. По последним данным краевого оперштаба, общее число зараженных в регионе - 11 251 человек, выздоровели - 9 722, умерли - 306 человек.

 

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19
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