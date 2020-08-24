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В Иркутской области локализовали лесной пожар площадью более 1 тыс. га

В Нижнеилимском районе 19 августа ввели режим ЧС муниципального характера

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в Нижнеилимском районе Иркутской области площадью 1 тыс. 50 га локализован. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Министерстве лесного комплекса региона.

В Нижнеилимском районе 19 августа был введен режим ЧС муниципального характера из-за лесного пожара, площадь которого на тот момент составляла 205 га.

"Лесной пожар [в Нижнеилимском] районе локализован. Его площадь составляет 1 тыс. 50 га. На данный момент это единственный очаг в районе", - сказал собеседник агентства.

Всего в Иркутской области, по данным на понедельник, зарегистрировано 28 лесных пожаров на площади 7,5 тыс. га.

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