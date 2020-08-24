Из колонии-поселения в Иркутской области сбежал заключенный

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Заключенный сбежал из колонии-поселения, находящейся при исправительной колонии № 15 в Иркутской области, где в апреле произошли массовые беспорядки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области.

"В ходе проведения вечерней проверки на участке колонии-поселения было обнаружено отсутствие осужденного Грачева Николая Николаевича 1959 г. р., который отбывает наказание в виде 4,5 года лишения свободы за совершение грабежа. Для установления местонахождения осужденного проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключенный неоднократно судим и склонен вести бродячий образ жизни. Он содержался на участке колонии-поселения при ИК-15, на котором находятся осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду.

В исправительной колонии № 15 в апреле произошли массовые беспорядки, которые закончились крупным пожаром. СК возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.