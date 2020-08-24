Хакасия погасила казначейский кредит в 1,7 млрд рублей

ТАСС, 24 августа. Правительство Хакасии погасило казначейский кредит в размере 1,755 млрд рублей, взятый ранее для выплат зарплат бюджетниками и выполнения социальных обязательств. Кредит погашен за счет привлеченного коммерческого кредита, сообщила в понедельник ТАСС заместитель главы республики - министр финансов региона Ирина Войнова.

"Взяли (коммерческий кредит) и погасили казначейский кредит", - сказала Войнова.

В конце февраля правительство республики получило казначейский кредит на три месяца под 0,1% годовых в размере 1,755 млрд рублей для выплаты зарплат бюджетникам, выполнения социальных обязательств и разблокировки счетов муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность. В апреле правительство РФ продлило срок возврата действующих казначейских кредитов с 3 до 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что для гашения был привлечен коммерческий кредит Сбербанка России. Выбор банка-кредитора проводился из единственного поставщика, потому что на ранее объявленные аукционы не было подано других заявок. Кредит был привлечен под 5,25% (ставка рефинансирования - 4,25% плюс 1%). Коммерческий кредит привлечен до конца 2021 года. Его привлечение не приведет к росту государственного долга, так как один кредит будет замещен другим.

Государственный долг республики на 1 июня 2020 года составляет 22,5 млрд рублей, он увеличился с начала года на 1,8 млрд рублей, или на 8,7%. В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия при предыдущем главе региона была переведена на внешнее казначейское сопровождение.