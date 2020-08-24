В отдаленных районах Приангарья началось досрочное голосование на выборах губернатора

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Иркутской области началось в отдаленных и труднодоступных территориях региона, сообщила в понедельник пресс-служба облизбиркома.

"В Иркутской области стартовало досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях при проведении досрочных выборов губернатора Приангарья", - говорится в сообщении.

Первыми проголосовали жители поселка Большие Коты в Иркутском районе, куда добраться можно только по воде или воздуху. В список избирателей там были включены 44 человека. Избирательные бюллетени доставлены в поселок на катере по Байкалу. Завершится досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях 6 сентября.

Согласно перечню участков для досрочного голосования, размещенному на сайте областной избирательной комиссии, в Иркутской области в отдаленных территориях, где будет проходить досрочное голосование, насчитывается порядка 6 тыс. избирателей. Это жители 12 районов области.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России. Выборы губернатора Иркутской области будут проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября.

На пост главы региона претендуют пять человек. Это представители ЛДПР Андрей Духовников, "Справедливой России" Лариса Егорова, КПРФ Михаил Щапов, КПСС Геннадий Щадов и самовыдвиженец Игорь Кобзев.