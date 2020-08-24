Линейки в школах Иркутска 1 сентября проведут только для учеников первых и 11-х классов

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки 1 сентября в школах Иркутска состоятся только для учеников первых и 11-х классов, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Иркутска.

"Торжественные линейки в День знаний пройдут на улице для первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся будут распределены по кабинетам. Там для них проведут классные часы. Мы понимаем, что угроза распространения новой коронавирусной инфекции все еще существует. Такое решение было принято для того, чтобы исключить массовое скопление школьников", - приводятся в сообщении пресс-службы слова мэра города Руслана Болотова.

Сотрудники образовательных учреждений прошли инструктаж, как действовать в случае выявления у учеников или преподавателей новой коронавирусной инфекции. В школах организуют проверку температуры у детей и учителей, их обеспечат антисептическими средствами для обработки рук, будет проводиться дополнительная дезинфекция помещений. За каждым классом закрепят кабинет, учителя буду сами приходить к школьникам.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 16 360 случаев заражения. 13 790 человек выздоровели, 180 умерли.