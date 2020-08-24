Суд вновь приостановил работу в зоне отвала в Новосибирской области, где сошел сель

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Искитимский районный суд на 90 дней приостановил работу в зоне отвала "Елбашинский" угольного разреза АО "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области, с которого в июле сошел сель объемом около 3 тыс. кубометров, сообщается на сайте Искитимского районного суда.

В конце июля появилась информация о том, что с золоотвала сошел сель объемом около 3 тыс. кубометров. Сибирским управлением Ростехнадзора был зафиксирован ряд нарушений, в частности, у основания северо-западной части отвала сотрудники ведомства обнаружили непредусмотренный проектной документацией накопитель сточных вод, а также выяснили, что специалисты АО "Сибирский Антрацит" не проводили инструментальные наблюдения за деформациями по всей площади наклонно расположенного отвала. Как сообщается на сайте "Сибантрацита", произошедший инцидент, как и решение суда, не скажутся на непосредственной деятельности предприятия: ни на объемах добычи, ни на исполнении контрактов перед контрагентами. 24 июля этот же суд уже приостанавливал работу на 90 суток.

"Постановлением Искитимского районного суда Новосибирской области акционерное общество "Сибирский Антрацит" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Акционерному обществу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению работ на одном из отвалообразований на срок 90 суток", - говорится в сообщении.

Судом были выявлены нарушения на данном опасном производственном объекте. В частности, не были проведены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания до начала ведения работ по отвалообразованию. Постановление суда не вступило в законную силу.

На сайте "Сибантрацита" поясняется, что площадь зоны отвала "Елбашинский", на котором временно приостановлены работы, увеличена для выполнения мероприятий по устранению деформации. Причины инцидента выясняются.

"Сибирский антрацит" добывает и экспортирует уголь-антрацит наивысшего по международной шкале класса Ultra High Grade, который используется, в частности, в металлургии. В 2019 году предприятия группы добыли 23,7 млн тонн угля и антрацита. Выручка в 2019 году составила 125,5 млрд рублей.