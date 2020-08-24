На базе томского университета создадут центр для проведения НИОКР для "Алмаз-Антея"

ТОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и администрация Томской области создадут в ближайшие четыре года научно-образовательный центр на базе томского вуза, где будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторских работы для концерна. Соответствующее соглашение было подписано на форуме "Армия-2020", сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Мы договорились с "Алмаз-Антеем" об организации в Томске совместного научно-образовательного центра для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Этот центр будет создан на базе Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Кроме того, ТУСУР, обладающий уникальными компетенциями, будет готовить специалистов для предприятий концерна", - приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Уточняется, что дорожную карту о создании центра и научном сотрудничестве концерна с вузами и предприятиями региона томский губернатор и генеральный директор АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков подписали на форуме "Армия-2020". Дорожная карта рассчитана на 4 года. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества между концерном и томскими предприятиями, согласно документу, являются "создание технологий производства и расширение применения отечественной электронной компонентной базы СВЧ-диапазона, создание перспективных систем и средств измерений радиотехнических изделий, мехатронных и роботизированных компонентов и систем на их основе".

"Подписывая соглашение с концерном "Алмаз-Антей", мы даем очередной импульс для развития нашим промышленным предприятиям и научно-образовательному комплексу. Для томичей это возможность участвовать в программе импортозамещения, разрабатывать и производить инновационную продукцию гражданского и двойного назначения. Благодаря сотрудничеству с концерном, мы повышаем капитализацию томских компаний, создаем новые высокотехнологичные рабочие места, и вносим свой вклад в развитие обороноспособности нашей страны", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".