Российские туристы вернулись вывозным рейсом из Таджикистана в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Somon Air, вылетевший в понедельник с российскими туристами, приземлился в международном аэропорту Толмачево, свидетельствуют данные портала Flightradar.

Самолет вылетел в 19:30 местного времени (17:30 мск) из международного аэропорта Душанбе. Согласно опубликованным спискам в официальном Telegram-канале "Госуслуги: Таджикистан - РФ", на вывозной авиарейс смогли зарегистрироваться более 150 человек.

Россия с августа сняла введенные в конце марта ограничения на международные полеты. Сейчас возможны вылеты из РФ в Танзанию, Великобританию, Турцию и Швейцарию. Из других стран, где остаются граждане РФ, на данный момент осуществляются единичные вывозные рейсы. Согласно опубликованному Минкомсвязи графику, до 1 сентября запланировано около 60 вывозных рейсов.