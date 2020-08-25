Иркутская область направит более 825 млн рублей на питание учеников 1-4 классов

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области направят в 2020 году на организацию бесплатного горячего питания учеников начальной школы более 825 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Иркутская область на организацию бесплатного питания для школьников 1-4 классов в 2020 году получит из федерального бюджета более 600 млн рублей. Субсидия выделяется региону на условиях софинансирования. Из регионального бюджета на эти цели будет направлено 225 млн рублей", - говорится в сообщении.

В регионе 837 школ готовы обеспечить детей с 1 сентября бесплатным горячим питанием. В 50 мало- и среднекомплектных школах нет пищеблоков или необходимого цеха в них. В такие образовательные учреждения будут подвозить горячую еду из базовых школ. В 2021 году планируется провести ремонт в школах, которым нужна модернизация пищеблоков. Также власти намерены приобрести модульные или мобильные школьные столовые для сельских территорий. Ожидается, что затраты на эти цели в ближайшие три года составят около 1,5 млрд рублей.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учеников начальной школы должны обеспечивать бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечает за обеспечение горячим питанием учредитель школы.