В реке в центре Томска обнаружили многократное превышение ПДК загрязняющих веществ

ТОМСК, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с природоохранной прокуратурой обнаружили несанкционированные сбросы сточных вод в реку Ушайка, протекающую в центре Томска. Анализ проб воды показал многократное превышение в них допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе департамента.

"Установлено, что в районе улицы Шишкова через железобетонную трубу примерным диаметром 100-120 см осуществляется сброс сточных вод в реку Ушайку. Проведенный ОГБУ "Облкомприрода" (подведомственное департаменту бюджетное учреждение - прим. ТАСС) анализ проб сточной воды показал многократное превышение в них допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе по нитрит-ионам в семь раз, аммоний-ионам и фосфат-ионам в шесть раз, по железу в пять раз, БПК5 в два раза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что власти области и прокуратура уже обращались в городскую администрацию с требованием устранить данное нарушение, так как загрязнение воды в Ушайке опасно как для обитателей реки и смежных водоемов, так и для людей, однако мэрия не отреагировала на требование.

"В целях обеспечения соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных вод в реку Ушайка. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде Томска", - отмечается в сообщении.