Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы направили для обследования в Москву

ТАСС, 25 августа. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщивший в понедельник, что повторно заразился коронавирусом, направлен в Москву для дополнительного обследования. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"По словам главного врача Инфекционной больницы РТ (Республики Тыва - прим. ТАСС) Анны Александровны Сарыглар, самочувствие главы Тувы Шолбана Валерьевича Кара-оола расценивается как стабильное и удовлетворительное, что подтверждают результаты общих анализов. Повышенная температура связана с ковидной интоксикацией. Все необходимое лечение оказано в Кызыле", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что глава Тувы уже находится в Москве.

Кара-оол ранее уже заражался коронавирусом и был госпитализирован. 4 июня его выписали из больницы.