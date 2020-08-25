Суд по делу "Зимней вишни" продлил арест экс-главе Госстройнадзора Кузбасса

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова продлил на три месяца срок содержания под стражей экс-начальнику инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой и еще троим ее соучастникам, обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 26 ноября 2020 года в отношении Танзили Комковой и остальных фигурантов дела", - сказал собеседник агентства.

На скамье подсудимых вместе с Комковой находятся ее сын Эдуард Комков, начальник отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Их уголовное дело кемеровский суд начал рассматривать в марте текущего года.

По данным следствия, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания второй очереди "Зимней вишни" без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 года по март 2014 года по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, следствие считает, что Комкова и ее подчиненная Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Уголовные дела о пожаре

Это дело стало четвертым материалом о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", переданным в суд. На рассмотрении в Центральном и Заводском районных судах Кемерова находятся дела в отношении девяти обвиняемых: экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева, руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, пожарного Сергея Генина, гендиректора "Зимней вишни" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (компания устанавливала в ТЦ пожарную сигнализацию) Игоря Полозиненко, инженера Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева и Юлии Богдановой. Уголовное дело в отношении совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского в суд еще не передано.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.