И. о. главы Тувы на время болезни Кара-оола назначили первого вице-премьера республики

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Исполняющим обязанности главы Тувы на время болезни Шолбана Кара-оола, который повторно заболел COVID-19, назначен 57-летний первый вице-премьер правительства республики Александр Брокерт. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

"В настоящий период глава республики работает в дистанционном режиме, держит на контроле жизненно важные вопросы республики. Исполнение обязанностей главы региона по распоряжению Шолбана Валерьевича возложены на его первого заместителя Александра Владимировича Брокерта", - сказали в пресс-службе.

Кара-оол в вечером в понедельник через социальные сети сообщил о своем повторном заражении коронавирусом. Он доставлен в Москву для дополнительного обследования.

Глава Тувы ранее уже заражался коронавирусом и был госпитализирован. 4 июня его выписали из больницы. В пресс-службе уточняли, что Кара-оол тогда перенес болезнь легкой форме.