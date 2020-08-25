В отношении владельца холдинга "Топпром" в Кузбассе возбудили новое уголовное дело

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новое уголовное дело о даче взятки в 16 млн рублей возбуждено в отношении собственника угольного холдинга "Топпром" в Кузбассе Николая Королева, которому ранее было предъявлено обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Королев с целью получения квот на экспорт угля на Украину для АО "Топпром" поручил в 2015 году одному из сотрудников холдинга передать через посредника почти 330 тыс. долларов, что составляло по курсу на тот момент порядка 16 млн рублей. Деньги предназначались для дачи взятки должностному лицу Министерства энергетики РФ за квотирование поставок угольной продукции на Украину в интересах АО "Топпром". Королев написал явку с повинной, в отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

В июле Николаю Королеву было предъявлено обвинение по другому уголовному делу об уклонении от уплаты порядка 89 млн рублей налогов на прибыль угольным холдингом "Топпром". По версии следствия, руководство компании путем фиктивного документооборота скрывало реальные доходы.

Новое уголовное дело стало уже четвертым, где фигурируют топ-менеджеры холдинга "Топпром". В середине апреля ТАСС сообщал об аресте гендиректора "Топпром" Владимира Честнейшина, его обвиняют в коммерческом подкупе импортеров из Польши, которым он предлагал за вознаграждение в 5 тыс. долларов закупать уголь по завышенной цене. В конце мая стало известно, что директор входящей в состав холдинга обогатительной фабрики "Щедрухинская" Евгений Гречуха обвиняется в злоупотреблении полномочиями, чтобы путем банкротства юридического лица обогатительной фабрики уйти от ответственности за загрязнение мышьяком сельскохозяйственной земли в Новокузнецком районе. Данные уголовные дела были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ.

В состав "Топпрома" в Кузбассе входят шахта "Юбилейная" и обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто", долями во всех предприятиях владеет Николай Королев.