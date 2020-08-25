Два человека получили травмы на шахте в Кузбассе из-за отслоения горной массы

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Горная масса отслоилась в шахте "Таштагольская" (входит в состав горнорудного филиала "Евраз ЗСМК"), в результате чего пострадали двое человек. Проходка в подземных выработках временно приостановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"При проведении проходческих работ на шахте "Таштагольская" вследствие отслоения горной массы был травмирован работник подрядной организации. Коллега, помогавший пострадавшему, получил ушибленные раны. Оба доставлены в Таштагольскую районную больницу. <…> Работы по проходке выработок временно приостановлены", - рассказали в пресс-службе.

На предприятии создана комиссия для расследования происшествия, обстоятельства и причины получения травм рабочими устанавливаются. В Центре медицины катастроф Кузбасса ТАСС уточнили, что оба пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

"Евраз ЗСМК" входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира по объему производства и в пятерку мировых лидеров по производству железнодорожных рельсов. Большую часть железорудного сырья для ЗСМК производят предприятия горнорудного филиала "Евразруда", в числе которых шахта "Таштагольская". Как сообщается на официальном сайте компании, балансовые запасы Таштагольского рудника составляют более 50 млн тонн руды.