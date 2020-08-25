Омская область выделила 80 млн рублей на лечение детей, страдающих гемофилией

ОМСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Омской области выделили из регионального бюджета 80 млн рублей на покупку дорогостоящего лекарства для трех детей, которые больны тяжелой формой гемофилии, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минздрава. При этом заболевании кровь не сворачивается, даже самое маленькое кровотечение может стать причиной гибели.

"Юные омичи, страдающие гемофилией и нуждающиеся в дорогостоящих инъекциях препаратов на основе эмицизумаба, начали получать долгожданное лечение. Это стало возможным благодаря решению губернатора региона Александра Буркова о выделении 80 млн рублей на приобретение лекарства", - сообщила пресс-служба.

По словам министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, инновационный препарат "Гемлибра" позволит вести трем мальчикам нормальный образ жизни, что ранее было невозможно. "Это очень важно, дети находятся в самом активном возрасте, 8-10 лет, и им, конечно же, хочется кататься на велосипеде, на роликах, играть с друзьями во дворе, все эти развлечения теперь доступны им без страха получить кровотечение", - цитирует пресс-служба Солдатову. Министр отметила, что в мире лечение таким препаратом получают только 6,5 тыс. человек, только четыре региона РФ, включая Омскую область, работают с ним.

В Минздраве ТАСС добавили, что выделенные средства позволят обеспечить лекарством этих детей с августа 2020 до марта 2021 года. "В апреле средства на приобретение начнут выделять из федерального бюджета, так как оно будет внесено в список жизненно важных препаратов", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, этим заболеванием в Омской области страдают еще несколько детей, но у них более легкая форма, при которой помогает лечение коагулянтами. "А вот трое мальчиков не могут без "Гемлибры". Они жили ужасно, просто сидели дома, так как любое повреждение - это госпитализация. От укуса комара ребенок мог потерять литр крови", - подчеркнули в Минздраве.