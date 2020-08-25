{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокуратура поручила изучить причины роста площади лесных пожаров в Красноярском крае

Их площадь в регионе по состоянию на утро 25 августа достигла более 75,8 тыс. га

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поручила проанализировать причины увеличения площади лесных пожаров в Красноярском крае, а также дать оценку своевременности привлечения сил к их тушению. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с обострением пожароопасной ситуации в лесах Красноярского края Генеральной прокуратурой РФ прокуратуре края поручено принять дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами при реализации функций по охране лесного фонда от пожаров", - сообщили в Генпрокуратуре.

В рамках проверки прокуроры дадут оценку "причинам возгораний, своевременности привлечения сил и средств тушения огня, а также достаточности обеспечения пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием для ликвидации природных пожаров". Вопросы исполнения законов о пожарной безопасности в лесах остаются на контроле надзорного ведомства.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае по состоянию на утро вторника достигла более 75,8 тыс. га. На 10:00 (06:00 мск) понедельника в крае действовали 36 пожаров на почти 69,3 тыс. га. Горит тайга в Эвенкии, Кежемском, Богучанском, Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В регионе действует режим ЧС в лесах. Доступ людей в лес ограничен.

Теги
РоссияКрасноярский край
Омская область выделила 80 млн рублей на лечение детей, страдающих гемофилией
Средства пойдут на покупку дорогостоящего лекарства для трех мальчиков, у которых заболевание протекает в наиболее тяжелой форме
Читать полностью