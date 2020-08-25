Источник: главреда газеты в Минусинске убили из оружия, изготовленного местным жителем

КРАСНОЯРСК, 25 августа. Оружие, изготовленное жителем Минусинского района в Красноярском крае, использовалось при убийстве главного редактора газеты "ТОН-М" Дмитрия Попкова в Красноярском крае в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оно [оружие] использовалось при убийстве журналиста", - сказал источник в правоохранительных органах.

Во вторник региональных главк МВД сообщил, что у 49-летнего жителя района в его доме было обнаружено пять единиц оружия, 61 боевой и четыре спортивно-охотничьих патрона. Согласно проведенной баллистической экспертизе, оружие и часть патронов изготовлены самодельным способом. По фактам хранения и изготовления оружия возбуждены уголовные дела (ст. 222 и 223 УК РФ). Мужчина арестован. Информацию об использовании оружия при убийстве журналиста в региональном главке МВД не комментируют.

Попков был убит 24 мая 2017 года на территории собственного домовладения в Минусинске. В убийстве подозреваются Николай Горюнов и Виктор Шестаков, в настоящий момент они арестованы. По версии Следственного комитета, Попков размещал в адрес Горюнова критические публикации. Горюнов, по мнению следователей, привлек к убийству журналиста своего знакомого Шестакова, предоставив ему самодельное оружие с глушителем.