В Приангарье два человека погибли при столкновении тепловоза с дрезиной

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Тепловоз с двумя платформами столкнулся во вторник с дрезиной на Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области, в результате два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"25 августа 2020 года в 18:00 (13:00 мск) на Кругобайкальской железной дороге произошло столкновение тепловоза с двумя открытыми платформами с самоходной ручной дрезиной. По предварительным данным, на дрезине находились девять человек. В результате столкновения два человека погибли, один пострадал. <…> По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кругобайкальская железная дорога длиной 94 км проходит вдоль южной оконечности Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект. Дорога является памятником инженерного искусства, включающего в себя 453 моста и виадука, 39 тоннелей, 16 галерей, 229 подпорных стенок.