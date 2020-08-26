Север Омской области перейдет на дровяное, угольное и электроотопление из-за нехватки газа

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Районные центры Тевризского, Знаменского и Тарского районов Омской области, где из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения в последние годы в морозы ограничивается подача газа, переведут свои центральные котельные на уголь и дрова, а часть многоквартирных домов - на электрическое отопление. Об этом рассказал в среду ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гааг.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в трех районах на севере Омской области еще зимой прошлого года. Из-за выросшего в морозы потребления этого вида топлива и истощения двух эксплуатируемых скважин месторождения жители вынуждены были отапливать жилые помещения дровами и электрическими нагревателями. В 2020 году ограничение подачи газа затронуло более 500 частных домов.

"Сегодня мы готовимся к любому развитию событий. Мы проработали вопрос перевода Знаменского (райцентр Знаменского района) на электротермию на случай, если будут какие-то проблемы на Тевризском месторождении. В [городе] Таре котельную уже перевели на уголь, в Тевризе выбрали дрова, перевели котельную на дровяное топливо, причем там все достаточно автоматизировано", - сказал Гааг.

По его словам, на месторождении в настоящий момент проводятся работы по ремонту скважины № 6, которая обводнена и не используется много лет. Восстановление ее работы может решить проблему газоснабжения севера области, но пока неизвестно, удастся ли это сделать до прихода холодов.

Министр отметил, что только на усиление электропроводки в Знаменском в ближайшее время планируется выделить 9,5 млн рублей. "Это необходимо, чтобы в случае негативного сценария можно было задействовать электротермию, - пояснил Гааг. - Что касается жителей частных домов, согласно договору газоснабжения, они обязаны иметь альтернативные виды отопления. В Тарском районе, например, многие устанавливают пеллетные (пеллеты - гранулы из древесных отходов) котлы, которые производятся там же".

Весной 2020 года омские власти увеличили жителям этих трех районов норму бесплатной заготовки дров с 10 кубометров раз в три года до 30 кубометров ежегодно. Это также позволит смягчить проблему отопления для жителей севера региона, где климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов.

О Тевризском месторождении

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году. В настоящее время добыча газа идет из скважин № 5 и 110, расположенных на юго-восточной залежи. Скважина № 6 на северо-западной залежи обводнена и не эксплуатируется много лет. В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах.