Сообщения о минировании новосибирской ТЭЦ поступили второй день подряд

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Новосибирская ТЭЦ-3 получила сообщение о минировании второй день подряд. По данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее в местных СМИ появилось сообщение о том, что утром в среду из-за сообщения о минировании были эвакуированы сотрудники новосибирской ТЭЦ-3. Во вторник утром в компании также сообщили об эвакуации нескольких ТЭЦ города после поступления сообщений о "минировании". на прошлой неделе, как сообщала пресс-служба регионального правительства, также поступали сообщения о "минировании" в зданиях судов, банков и других социальных учреждений. Взрывных устройств на объектах обнаружено не было.

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании объектов топливно-энергетического комплекса региона, поступивших на электронную почту организаций 26 августа 2020 года. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле губернатора региона Андрея Травникова. По итогам проверок сообщений о минировании объектов топливно-энергетического комплекса 25 августа 2020 года, информация не подтвердилась.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе СГК, правоохранительные органы обследуют территорию станции. "На штатную работу ТЭЦ это не влияет. Поводов для беспокойства нет", - сказала собеседница агентства.