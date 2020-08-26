Прокуратура проводит проверку по факту столкновения в Приангарье тепловоза с дрезиной

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Иркутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения на Кругобайкальской железной дороге тепловоза с самоходной дрезиной. Об этом говорится в сообщении на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту столкновения тепловоза с самоходной дрезиной, перевозившей дорожных рабочих. <…> В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников соответствующих структурных подразделений ОАО "РЖД", отвечающих за исполнение требований безопасности движения на железнодорожном транспорте", - сообщает ведомство.

Столкновение тепловоза с самоходной дрезиной, перевозившей дорожных рабочих, произошло 25 августа на 113-м км Кругобайкальской железной дороги. В результате два человека погибли, трое с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Кругобайкальская железная дорога длиной 94 км проходит вдоль южной оконечности Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект. Дорога является памятником инженерного искусства, включающего в себя 453 моста и виадука, 39 тоннелей, 16 галерей, 229 подпорных стенок.