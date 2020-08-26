Эксперты предлагают расширить перечень не подлежащих экоэкспертизе соцобъектов на Байкале

Правительство РФ в середине августа утвердило перечень социальных объектов, проекты строительства и реконструкции которых могут не проходить экологическую экспертизу. Требование о направлении таких проектов на проверку действовало с июня 2014 года, что вызывало трудности в строительстве зданий и сооружений. В декабре 2019 года депутаты Госдумы приняли закон, который отменил экоэкспертизу для строящихся и реконструируемых соцобъектов на Байкальской природной территории за исключением центральной экологической зоны.

ТАСС, 26 августа. Утвержденный правительством РФ перечень социальных объектов, строительство и реконструкция которых на Байкальской природной территории больше не требует прохождения экологической экспертизы, необходимо расширить, считают опрошенные ТАСС эксперты. Также, по их мнению, реализацию проектов, не подлежащих экоэкспертизе, нужно взять на особый контроль, чтобы правовыми послаблениями в коммерческих целях не воспользовались частные компании.

"Теперь проекты школ, садиков, учреждений культуры, фельдшерско-акушерских пунктов не нужно направлять на экологическую экспертизу - только на государственную. В перечень также включены приюты и ночлежки для бездомных. Но под послабления по непонятной причине не попали физкультурно-оздоровительные комплексы - только спортивные площадки. Также правительство исключило иные объекты, предназначенные для занятия физической культурой и спортом. Это означает, что пристройка спортзала к сельской школе на Байкальской природной территории потребует экологической экспертизы", - сказал ТАСС депутат Государственной думы от Иркутской области Михаил Щапов.

Также, по его мнению, в перечень должны быть включены частные клиники. Сейчас экоэкспертиза отменена только для проектов государственных и муниципальных медучреждений. По словам Щапова, парламентарии предлагали не применять послабления только к объектам, строительство и реконструкция которых финансируется из бюджета, но правительство РФ это не учло.

Депутат предлагает отменить еще одно ограничивающее условие. Сейчас проводить экологическую экспертизу проектов разрешено, если объект подключается к централизованной системе водоотведения. По словам Щапова, выполнить это условие сложно, так как на Байкальской природной территории многие поселения не имеют канализации.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Бурятия Максим Киреенко опасается, что правовыми послаблениями смогут воспользоваться некоторые частные организации, например, ресурсоснабжающие. "Тут может быть пренебрежение экологическими нормами. Могут сделать какой-то объект, который служит на благо местному населению, но он и позволяет приносить организации доход, и при этом он каким-то образом негативно влияет на экологию. Например, теоретически можно построить объект водоснабжения для нужд местного населения и одновременно благодаря ему иметь доход от коммерческой продажи той же байкальской воды бутилированной. Главное, чтобы такие проекты не проскочили на фоне изменений, не подстроились и не нарушали экологическое законодательство", - сказал он ТАСС.

Строительство ускорится

Главным положительным результатом отмены экоэкспертизы эксперты назвали то, что сроки строительства социальных объектов будут существенно - минимум на полгода - сокращены. Именно столько времени занимало прохождение экспертизы. Кроме того, на нее затрачивались дополнительные деньги. "Это требовало около 800 тыс. рублей за проект. Для небольших социальных объектов вроде ФАПов это очень много", - отметил Щапов.

На отмене экологической экспертизы настаивали депутаты Госдумы, власти Иркутской области и Республики Бурятия. Они указывали на то, что социальные объекты не оказывают существенного влияния на экологическую ситуацию.

"Все проектные решения, как правило, типовые. Поэтому, когда ставился вопрос перед федеральными властями, мы апеллировали к тому, что экологическая экспертиза была формальностью, на которую затрачивалось колоссальное время. А у нас большая очередь в детские сады, большая проблема с несколькими сменами в школах. Чтобы оперативно эти вопросы решать, необходимо было бюрократические процедуры минимизировать", - пояснил ТАСС исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, отметив, что на экологическую экспертизу приходилось отправлять даже проекты ремонтов детских садов.

Требование о проведении экоэкспертизы проектов касалось достаточно большой территории. Например, в Бурятии оно распространялось на 85% площади региона - столько входит в Байкальскую природную территорию, напомнил ТАСС министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Николай Рузавин. По его словам, после изменения законодательства "практически на полгода в среднем сократится процесс: срок проектирования и получения необходимых экспертиз".

Однако отмена экоэкспертизы не означает, что объекты строительства вовсе не будут подлежать экспертизе на соблюдение экологических норм. "Проектная документация по любому объекту подлежит государственной экспертизе. И в ее рамках объекты проверяются на соблюдение требований экологической безопасности", - пояснил Рузавин.