В Приангарье открыли общественную приемную по работам на промплощадке "Усольехимпрома"

Президент России Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промышленной площадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, предприятия "Федеральный экологический оператор", которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий.

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Предприятие "Федеральный экологический оператор", которое правительство РФ признало единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском, открыло общественную приемную по информированию населения о работах на промплощадке бывшего завода "Усольехимпром", на территории которого находится крупный очаг химического загрязнения. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Информационную площадку открыли в г. Усолье-Сибирское. Решение о ее создании было принято во время заседания оперативного штаба под председательством главы региона Игоря Кобзева", - говорится в сообщении пресс-службы.

Приемную открыли для информирования населения о работах, которые Федеральный экологический оператор проводит по ликвидации накопленного экологического вреда на промплощадке "Усольехимпром", и планах по развитию города. Речь идет в том числе о ликвидации цеха ртутного электролиза, а также емкостей с химическими веществами.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промышленной площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.