В реке Тула в Новосибирске зафиксировали массовую гибель рыбы

Во вторник в социальных сетях появились видео и фото жителей домов, рядом с которыми протекает Тула. На них видно, что река окрасилась в бело-молочный цвет, из нее на берег выпрыгивают рыбы.

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Массовая гибель рыбы произошла на реке Тула в левобережной части Новосибирска, где уже ранее неоднократно фиксировали загрязнение нефтепродуктами. Специалисты работают на месте происшествия, пробы воды взяты на обследование, сообщили ТАСС в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО ЧС) по Кировскому району.

"Заявка поступила в отдел ГО ЧС по Кировскому району в среду. На месте сейчас работают специалисты. Был зафиксирован мор рыбы. В реке были также обнаружены мыльные отходы. Химическая лаборатория взяла анализы пробы воды на обследование", - сообщили в ГО ЧС.

Жители отдаленной части Новосибирска неоднократно жаловались на загрязнение реки Тула. Весной 2019 года при проведении повторного мониторинга состояния поверхности реки специалисты отдела ГО и ЧС Кировского района выявили появление масляных пятен. Мэрия города обратилась с данным вопросом в Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области для принятия мер. Однако летом того же года жители снова пожаловались на массовую гибель рыбы из-за разлива нефтепродуктов на поверхности реки.

Летом 2020 года суд Кировского района обязал мэрию прекратить загрязнение реки Тула нефтепродуктами. Прокуратура установила, что длительное загрязнение реки шло из никому не принадлежавшего участка канализационной сети (коллектора). Мэрия города не ставила его на баланс и не прекращала его эксплуатацию, что и приводило к загрязнению воды.