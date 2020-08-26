Рост безработицы в Томской области связали с выходом жителей из теневого сектора

"У нас выросло в пять раз количество безработных с начала 2020 года - более 20 тысяч человек, за всю историю службы занятости это пиковый показатель. Анализируя структуру безработных, мы увидели, что из теневого сектора люди стали выходить. <…> Мы предполагаем, что в нашей области в теневом секторе (на начало года) находились порядка 30 тыс. человек. Та картина, которую мы наблюдаем сейчас - те люди, которые вышли из тени и получили статус безработных - их более половины - 15 тысяч человек", - сказала Грузных.

ТОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Количество зарегистрированных безработных в Томской области выросло с начала 2020 года в пять раз - до 20 тысяч человек, рост связан преимущественно с желанием жителей региона, которые ранее были заняты в теневом секторе экономики, легализовать свою деятельность и встать на биржу труда из-за пандемии коронавируса. По подсчетам властей, число занятых в теневом секторе экономики сократилось с начала года с 30 тыс. до 15 тыс. человек, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС глава департамента труда и занятости Томской области Светлана Грузных.

По ее словам, на желание легализовать свою деятельность повлияли меры поддержки, оказываемые властями РФ в условиях пандемии коронавируса, в частности, выплаты и пособия по безработице. "Я вижу сейчас нашу задачу в том, чтобы они не вернулись туда, откуда пришли, а именно найти механизмы и инструменты активной работы при открытии центров занятости с целью официального трудоустройства. Это сложная работа, теневой сектор не просто так формируется, это (легализация) очень сложно и дорого для компаний. Однако сегодня мы должны стимулировать "обеление" людей и работать с человеком на выработку несогласия вступления в эти серые схемы", - сказала Грузных.

Она добавила, что службы занятости региона намерены провести курсы по переквалификации специалистов, чтобы они могли найти новую, уже легальную работу, а также организовать тренинги, чтобы люди видели все плюсы работы в "белую" и осознавали риски занятости в теневом секторе.

23 июня Владимир Путин в телеобращении к гражданам России сообщал, что меры по поддержке россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать в июле и августе. Он добавил, что уже свыше 2,5 млн человек получили поддержку от служб занятости. Также президент предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости. В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд, в свою очередь министерство должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.

По последним данным федерального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 5409 человек, в том числе 38 - за минувшие сутки, 4353 человека выздоровели, 62 пациента умерли.