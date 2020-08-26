Число официальных безработных в Омской области увеличилось с начала пандемии в четыре раза

"Пандемия серьезно сказалась на ситуации на рынке труда. <…> Если на 1 апреля текущего года было официально зарегистрировано чуть более 13 тыс. безработных, то на сегодня это более 53 тыс. человек. После 1 марта уволились чуть более 16 тыс. человек", - сказал Куприянов.

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Количество безработных, обратившихся с 1 апреля 2020 года в службу занятости Омской области, увеличилось более чем в 4 раза - с 13 тыс. до 53 тыс. Как рассказал в среду в пресс-центре ТАСС министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, с начала пандемии потеряли работу только 16 тыс. человек из общего числа обратившихся.

Он подчеркнул, что большая часть обратившихся в службу занятости работали неофициально или потеряли работу еще до начала пандемии. "Массового освобождения (увольнения - прим. ТАСС) по предприятиям и организациям на территории региона не было, поэтому основная сегодня задача всех заинтересованных структур - это борьба с неформальной занятостью", - считает министр.

По его словам, в 2020 году новую работу нашли более 20 тыс. жителей региона, из которых 16,5 тыс. были трудоустроены уже в период пандемии. "Наибольшее число трудоустраивается в сельском хозяйстве, торговле и в промышленности, - рассказал Куприянов. - В условиях пандемии у нас реализуется целый ряд мероприятий [по стимулированию трудоустройства]. По решению губернатора было выделено из областного бюджета чуть более 159 млн рублей, предполагаемое количество участников этих мероприятий - более 18 тыс. человек". Регион также получил из федерального бюджета 78 млн рублей, которые будут направлены на создание временных рабочих мест и в помощь тем гражданам, которые находятся под риском увольнения.

По данным омского Минздрава, в регионе за прошедшие сутки выявлено 15 инфицированных коронавирусом, общее число заразившихся составило 9 085. 6 507 человек выздоровели, 171 пациент умер. Омская область находится на втором этапе отмены ограничительных мер. С 12 июня рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работать детские сады, а с 6 июля открылись фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря. С 19 августа в области открылись спортивные секции, бассейны, возобновилась в ограниченном режиме работа музеев и репетиционная деятельность театров.

О мерах поддержки

23 июня Владимир Путин в телеобращении к гражданам России сообщал, что меры по поддержке россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать в июле и августе. Он добавил, что уже свыше 2,5 млн человек получили поддержку от служб занятости. Также президент предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости. В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд, в свою очередь министерство должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.