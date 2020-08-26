Детскую поликлинику для 2,5 тыс. человек построили в Тулуне

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Детскую поликлинику построили в городе Тулуне Иркутской области, где летом 2019 года прошли две крупные волны паводков. Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену и будет обслуживать около 2,5 тыс. детей города и района, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В Тулуне завершилось строительство новой детской поликлиники. <…> В поликлинике есть свое диагностическое отделение, кабинет компьютерной томографии, два педиатрических кабинета, кабинет врача акушера-гинеколога, прививочный и процедурный кабинеты, а также клинико-диагностическая лаборатория мощностью 100 проб в день", - говорится в сообщении.

Объект строили по модели государственно-частного партнерства (ГЧП) за счет средств благотворительного фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело". Новое учреждение, которое является подразделением Тулунской городской больницы, позволит разгрузить действующую поликлинику, расположенную на другом конце города и рассчитанную на 237 посещений в смену, сообщает пресс-служба.

В Тулуне и Тулунском районе проживают почти 18 тыс. детей до 17 лет. В настоящее время прием ведется в стесненных условиях в здании старой поликлиники, часть которой не используется в связи с аварийным состоянием. Новое учреждение начнет работать для посетителей после 6 сентября. "Открытия филиала ждут все жители близлежащих районов, а особенно семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Здесь создана хорошая диагностическая база. На сегодняшний день важно, что начнет работу прививочный кабинет, и мы сможем своевременно вакцинировать детей", - цитирует пресс-служба врио губернатора области Игоря Кобзева.

Для поликлиники приобретено новое оборудование, в том числе рециркуляторы, дефибрилляторы, компьютеры, тонометры. По словам гендиректора фонда "Вольное Дело" Екатерины Никитиной, это самая современная поликлиника в районе, ее открытие позволит повысить качество и доступность медицинских услуг для жителей Тулуна.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах подтопило почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыло потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.