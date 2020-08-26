В Барнауле начал работу Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний

ТАСС, 26 августа. Власти Алтайского края дали официальный старт работе Центра ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле, который создан в регионе в рамках частно-государственного партнерства. ПЭТ-технологии позволят значительно повысить уровень медицинской диагностики онкологических и других заболеваний в регионе, сообщается в среду на официальном сайте краевого правительства.

"Исследования, которые были до появления ПЭТ-технологий, не дают той точности диагностики, которая очень важна для постановки диагноза и для организации эффективного лечения. ПЭТ-технологии позволяют иметь совсем другое понимание того, как правильно поставить диагноз и как в последующем сопровождать ход лечения и периодически проверять правильность методов терапии. Врачи-специалисты сегодня этими технологиями овладели. Это очень востребовано, и потребность будет увеличиваться год от года - такой прогноз сегодня существует. Поэтому, конечно, эта работа очень нужна для жителей Алтайского края", - цитирует пресс-служба слова губернатора Виктора Томенко.

Ранее ТАСС сообщал, что ПЭТ-центр на Алтае начал работу в конце июня текущего года, но принимал пациентов только платно. По данным региональных властей, центр готов проводить обследования для жителей региона в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), для пациентов диагностика будет бесплатной.

Новый центр оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет проводить ежегодно 4 тыс. ПЭТ-исследований, 5 тыс. исследований на компьютерном томографе и 10 тыс. исследований на магнитно-резонансном томографе. В центре также проводят консультации терапевт, невролог, эпилептолог, гинеколог, онколог.

ПЭТ-центр начали строить в регионе в 2017 году в рамках государственно-частного партнерства Правительства Алтайского края и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). Региональные власти со своей стороны помогли в получении земельного участка под строительство центра рядом с краевым онкологическим диспансером и обеспечили объект необходимой инженерной инфраструктурой. Барнаульский Центр ядерной медицины стал четвертым в сети МИБС в России и вторым в Сибири. Два таких центра работают с 2012 года в Санкт-Петербурге, а третий был открыт в 2019 году в Новосибирске.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) - новое направление ядерной медицины, которое позволяет более точно и своевременно выявлять онкологические заболевания, ставить правильные диагнозы, определять стратегию лечения. Такая методика поможет определять эффективность лечения и при необходимости давать рекомендации медикам по корректировке процедур.