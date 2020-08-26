Количество безработных в Красноярском крае с начала года выросло в пять раз

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных безработных в Красноярском крае с начала года выросло в пять раз - до 73 тыс. Большая часть этих граждан - из теневого сектора экономики, сказал в среду в пресс-центре ТАСС заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.

"У нас также (как и в других регионах - прим. ТАСС) выросло количество безработных с начала года в пять раз. На сегодня это 73 тыс. официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости. Порядка 60 тыс. у нас получился прирост", - сказал Селюнин.

По его словам, в период пандемии в регионе не было массовых увольнений с предприятий. Большинство тех, кто встал на учет по безработице, это граждане, находившиеся в теневом секторе либо те, кто не смог предоставить данных о последнем месте работы.

В агентстве пояснили ТАСС, что не могут назвать точное количество граждан, ранее задействованных в теневом секторе экономики, которые вышли на биржу труда. "Мы знаем, сколько к нам пришли людей, уволенных с официальных рабочих мест после 1 марта. Из числа пришедших, уволенные с официальной работы, это только 31%", - сказали в агентстве.

Селюнин добавил, что регион с 10 августа находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Рынок труда реагирует на это. Если на пике пандемии было 34 тыс. вакантных рабочих мест, то сегодня в базе данных 55 тыс.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд, в свою очередь ведомство должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.