В приграничном с Монголией районе Тувы от чумы привили более 3,3 тыс. жителей

ТАСС, 26 августа. Более 3,3 тыс. жителей приграничного с Монголией Овюрского района Тувы, где выявлены возбудители чумы, привиты от этого заболевания. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства республики.

Тувинский природный очаг чумы является северной частью Монгольского природного очага чумы. К нему относятся территории Овюрского и Монгун-Тайгинского, а с 2016 года и Тес-Хемского районов. Во вторник региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов.

"По словам эпидемиолога Овюрской центральной больницы Алимы Сайды, несмотря на карантинные меры против новой коронавирусной инфекции, медработниками организованы выезды, в результате которых из 3 460 жителей шести сумонов (сельсоветов - прим. ТАСС) вакцинированы 3 328 человек. План выполнен на 98%", - сообщили в пресс-службе.

Случаи заражения чумой в Туве не выявлены.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол поставил задачу охватить вакцинацией жителей Овюрского и Монгун-Тайгинского района старше двух лет. По данным Роспотребнадзора, вакцинацией в 2020 году планируется охватить 9 687 человек, в том числе 3 540 детей, проживающих в природном очаге и из числа контингентов высокого риска.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Опасно для человека и мясо сурков, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Чума также передается от инфицированного человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.