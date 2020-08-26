Полиция Кузбасса разыскивает пропавших два дня назад подростков

КЕМЕРОВО, 26 августа. /ТАСС/. Двое подростков пропали утром 24 августа в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Мальчик и девочка направлялись на вокзал, чтобы проводить знакомого, с тех пор не выходят на связь с близкими, их разыскивает полиция, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сотрудники отдела полиции "Полысаево" межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" разыскивают без вести пропавших... 24 августа утром подростки [мальчик 2003 г. р. и девочка 2004 г. р.] поехали провожать знакомого на автовокзал в город Ленинск-Кузнецкий. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

У пропавших подростков при себе были дорожная сумка, рюкзак и мобильные телефоны.