В Красноярском крае подростков, увлеченных темой массовых нападений, обследуют психиатры

ТАСС, 26 августа. Сотрудники силовых структур выявили в Красноярском крае группу подростков, которые, по сведениям оперативников, обсуждали в социальных сетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-либо акции в учебных учреждениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У них там (в соцсетях - прим. ТАСС) была группа, там готовили какие-то акции к сентябрю. [Выявлены] девять человек, 14-16 лет, не только в Красноярске, но и по краю, у них изъяты телефоны и компьютеры. Это все тематика <...> [насилия в школах], они помещены в больницы для психиатрического обследования. Родители и сами дети дали добровольное согласие на лечение", - сказал собеседник агентства.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов давно наблюдали за этой группой. По сведениям источника, подростки не только обсуждали темы массовых нападений, но и собирали информацию, в частности, об изготовлении "коктейля Молотова".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов.