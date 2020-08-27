Экологи увеличат поголовье краснокнижных уток, которых разводят в Карасукском стационаре

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Ученые Института систематики экологии животных (ИСИЭЖ) СО РАН, вместе с новосибирским зоопарком и экологическим центром "Стриж" увеличат разводящееся в стационаре поголовье краснокнижных уток, белоголовых савок, в два с половиной раза, до 150 особей. Таким образом, этих уток можно будет выпускать в дикую природу, сообщил ТАСС руководитель межрегиональной общественной организации "Экологический центр Стриж" Евгений Мурзаханов.

Белоголовая савка является одним из самых редких видов уток на планете. Вид включен в Красную книгу России и международную Красную Книгу. В России в настоящее время встречается не более 500 пар таких уток, значительная часть которых находится на территории Сибири, в Новосибирской области, Томской области и Алтайском крае.

"Савка - реликтовый вид, интересный биологически и экологически. В рамках проекта предусмотрено увеличение числа особей, которых мы у себя в Карасукском стационаре разводим. 50 особей у нас есть сейчас, это маточное поголовье. Мы должны увеличить в два с половиной раза, до 150 особей, их количество, чтобы мы могли ежегодно по несколько десятков заново родившихся уток выпускать в дикую природу", - сказал Мурзаханов.

ИСИЭЖ СО РАН, Новосибирский зоопарк и экоцентр с 2006 года ведут работу по сохранению савок. Ими организовано единственное место в России и мире, где савки содержатся и размножаются в условиях неволи. С 2018 года такие птицы начали выпускаться в дикую природу. Помимо разведения, экологи занимаются мониторингом жизни и состояния уток в условиях дикой природы.

"Другая важная часть проекта - информирование населения о важности этого вида. Потому что все-таки на них активно охотятся. Поэтому важно доносить информацию о них как охотникам, так и молодежи", - отметил Мурзаханов.

Данный проект поддержан фондом президентских грантов. Размер гранта составил почти 5 млн рублей, софинансирование - еще 2 млн рублей. Срок реализации - конецп 2021 года.