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Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали по подозрению в превышении полномочий

Роберт Пальталлер добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года

ТАСС, 27 августа. Правоохранительные органы в Республике Алтай задержали бывшего первого заместителя председателя республиканского правительства Роберта Пальталлера, который добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай.

"Он задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай", - сказал собеседник агентства. Другие обстоятельства дела в ведомстве не уточнили.

Роберт Пальталлер курировал в правительстве региона работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. С 2006 по 2014 год он работал в должности зампредседателя правительства Алтая, с 2014 по 2019 год был первым зампредседателем правительства региона. Его отставку по собственному желанию весной прошлого года принял Олег Хорохордин, занимавший на тот момент должность врио главы региона.

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