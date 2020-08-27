Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Сообщения о пропаже подростка в Октябрьском районе Новосибирска появились 1 июля. СК возбудил дело по ч. 1 ст . 105 УК РФ ("Убийство").

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами следственного управления СК по Новосибирской области в лесном массиве в 4 км от места исчезновения было обнаружено тело пропавшего Олега Иванова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что признаков насильственной смерти не установлено, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.