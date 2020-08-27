Ущерб от засухи в Сибири летом 2020 года превысил 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Ущерб от засухи в трех аграрных регионах Сибири - Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае - превысил один миллиард рублей, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Вадим Головко в четверг в ходе совещания о проведении уборочной кампании в Сибири.

"По состоянию на 26 августа убрано 2,7 млн га зерновых и зернобобовых, или треть от общей уборочной площади, при средней урожайности шестнадцать центнеров с гектара. Собрано почти 4,5 млн тонн зерна, что в два раза больше, чем в прошлом году. Вместе с тем в трех основных зерно-сеющих регионах округа в июле вводился режим ЧС из-за засухи: в Алтайском крае, в Новосибирской и Омской областях. Пострадало более 300 тыс. га [посевов], ущерб составляет более миллиарда рублей. Аграрии делают все, чтобы максимально собрать урожай, провести заготовку кормов в необходимых объемах. Органам исполнительной власти в этих регионах важно оказывать максимальное содействие пострадавшим хозяйствам", - сказал Головко.

В середине лета 2020 года в трех регионах Сибири установилась аномальная жара, которая сопровождалась отсутствием осадков. В связи с почвенной засухой в этих регионах был объявлен режим ЧС.