Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти до 100 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро четверга составила 97,3 тыс. га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минлесхоза края.

"На территории края действуют 25 лесных пожаров на общей площади 97,3 тыс. гектаров", - говорится в сообщении. В среду площадь лесных пожаров в Красноярском крае площадь лесных пожаров составила 85,4 тыс. га.

Очаги возгораний зарегистрированы в отдаленных труднодоступных территориях Эвенкийского и Кежемского районов. Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний авиацией оперативно доставлены бойцы лесного спецназа, которые сразу же приступили к тушению. По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз.

В Минлесхозе отметили, что ликвидированы все возгорания в лесах Богучанском районе, там снят режим ЧС муниципального уровня.

В целом в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС введенный, введенный 19 августа. Доступ людей в леса ограничен.