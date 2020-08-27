Национальный татарский культурный центр откроется в Новосибирске осенью

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Национальный татарский культурный центр откроется в центральной части Новосибирска в конце октября 2020 года, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС министр культуры региона Наталья Ярославцева. Открытие нового культурного центра проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и республикой Татарстан.

"Открытие уже анонсировано на 20-е числа октября. Мы уже готовим программу", - сообщила Ярославцева, добавив, что сейчас в реконструируемом здании проходят внутренние отделочные работы.

По словам министра, на базе центра будет представлена выставочная площадка быта татарской семьи и татарской культуры. Центр культуры станет одним из мест, где можно будет попробовать национальную кухню. Кроме того, в нем будет оборудована студия звукозаписи, центр станет одной из основных площадок для татарских коллективов. Через год планируется создание открытой площадки для проведения концертов и фестивалей.

Ярославцева также отметила, что к 2022 году рядом с национальным центром будет создан центр русской культуры. Для этого будет реконструирован существующий концертный театральный зал "Евразия".

Новый национальный центр появится в центральной части Новосибирска в здании бывшего детского сада. Долгое время оно оставалось заброшенным и не эксплуатировалось из-за проблем с канализацией. Правительство республики Татарстан и Правительство Новосибирской области выделили в рамках соглашения о сотрудничестве по 10 млн рублей на реконструкцию данного здания: на ремонт фасада, кровли, а также на внутренние отделочные работы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент республики Татарстан Рустам Минниханов в 2019 году подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Новосибирской областью и Республикой Татарстан, мероприятия которого будут реализовываться до 2021 года. В рамках соглашения будет развиваться товарооборот между двумя регионами, кроме того, в перспективе планируется подписание совместных программ сотрудничества в области научных исследований и профессиональной подготовки кадров. Также Татарстан намерен укреплять взаимодействие с Сибирским отделением Российской академии наук.