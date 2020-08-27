Росавтодор расторг контракт на строительство Восточного объезда Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Российское управление автомобильных дорог (Росавтодор) расторгло госконтракт на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,3 млрд рублей, который начала возводить в 2013 году дорожно-строительная компания "Сибмост", из-за отставания от графика работ, сообщили ТАСС в четверг в Федеральном управлении автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (Сибуправтодор).

Ранее Росавтодор уже заявлял о намерении расторгнуть контракт с подрядчиком из-за многократных срывов календарного графика практически по всем видам работ - строительство первого этапа объекта должно было завершиться в 2016 году, позднее срок окончания работ сдвинулся на 2017 год, а затем на 2023 год. В настоящее время объект завершен на 45%: выполнены работы по подготовке площадки и переносу коммуникаций, монтажу конструкций пяти путепроводов, отсыпке земляного полотна на 9,2 км, устройству водопропускных труб. Весь объем выполненных работ оплачен.

"31 июля ФКУ "Сибуправтодор" направило в подрядную организацию АО "Сибмост" решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство I этапа Восточного обхода Новосибирска. В соответствии с условиями контракта, он считается расторгнутым в одностороннем порядке через 10 дней после надлежащего уведомления", - сказала собеседница агентства, уточнив, что 8 сентября решение должен подтвердить Арбитражный суд Новосибирской области.

Она добавила, что причина расторжения - отставание от графика работ, а также неисполнение предписаний заказчика об устранении выявленных нарушений при строительстве и необходимости наращивать темпы работ.

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". Строительство первого 20-километрового участка - от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово - было начато в 2013 году и рассчитано на три года.

В мае 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области признал "Сибмост" банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. С заявлением о несостоятельности летом 2016 года выступил субподрядчик "Сибмоста", среди его кредиторов Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. Общая сумма задолженности составляет около 8 млрд рублей. "Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, занимается реконструкцией участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой.