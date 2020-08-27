КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Красноярский край с 28 августа переходит к третьему этапу снятия ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса, сообщил в четверг журналистам губернатор Александр Усс.

"Роспотребнадзор согласовал для Красноярского края разрешение на переход к так называемому третьему этапу снятия ограничений <...>. Буквально час назад я подписал указ, в соответствии с которым с завтрашнего дня разрешается работа всех торговых организаций, независимо от площади. Разрешается работа предприятий общественного питания <...>, работа образовательных учреждений, организаций, которые занимаются концертной, развлекательно-досуговой деятельностью", - сказал глава региона.

При этом губернатор отметил, что сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции и ношения масок.

В пресс-службе правительства края уточнили, что также с 28 августа начнут работать выставки, возобновятся публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные мероприятия. Присутствовать на них смогут не больше 200 человек. Кроме этого, на всех спортивных мероприятиях смогут присутствовать зрители. Однако трибуны будут заполнять не больше, чем на четверть. При этом, до 2 октября будет продлен запрет работы ночных клубов.

"Несмотря на то, что показатели заболеваемости в крае пошли на спад, риск возврата к прежней сложной ситуации сохраняется. Именно поэтому ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока остается угроза жизни и здоровью населения", − сказал Усс.

Губернатор добавил, что Красноярский край в числе первых в Сибирском федеральном округе получил право на переход к третьему этапу снятия ограничений.

В Красноярском крае по данным на четверг зарегистрировано почти 16,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них почти 13,2 тыс. человек выздоровели, 450 умерли.

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