В Новосибирске открылся военно-технический форум "Армия-2020"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся в Новосибирске на территории военного аэродрома Толмачево, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"Для гостей форума представлено более 100 единиц современной военной техники, такой как многоцелевые ударные вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор", бронированные автомобили "Тайфун-К" и "Тигр", новейшая машина разминирования и охраны стратегических ракетных комплексов "Листва", противотанковый ракетный комплекс "Конкурс", 120-миллиметровый минометный комплекс 2С12 "Сани" и другая военная техника, которая используется в войсках Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

На открытой площадке выставки военнослужащие подразделений противовоздушной обороны продемонстрируют развернутую многоуровневую систему воздушного контроля и защиты, состоящую из комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", "Панцирь-С1", многофункциональной радиолокационной станции "Каста-2" и автоматизированной системы управления ПВО "Фундамент".

Впервые на площадке форума будет развернут полевой армейский хлебозавод, на котором военные повара выпекут хлеб и угостят посетителей.

"Культурно-досуговую часть программы представит Дом офицеров Новосибирского гарнизона с музейной экспозицией "История Российской армии", а также военный ансамбль и творческие коллективы области. На форуме также организован мобильный пункт отбора по контракту на военную службу, где граждане призывного возраста по желанию пройдут предварительные тесты и смогут подать заявки для вступления в ряды российской армии", - добавили в пресс-службе.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" в Новосибирске продлится три дня. Торжественная церемония закрытия состоится 29 августа.