Депардье планирует открыть свой первый в России ресторан в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Актер и предприниматель Жерар Депардье намерен открыть в Новосибирске свой первый в России ресторан, сообщил ТАСС юрист Депардье Юрий Мосман.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новосибирская компания АО "Вкус Франсе" Депардье закрывается из-за пандемии.

"В ближайшее время нами будет объявлено об открытии первого в России ресторана от Жерара Депардье. Ресторан будет именно в Новосибирске", - сказал Мосман, опровергнув, что причиной закрытия фирмы стала пандемия коронавируса.

Он пояснил, что закрытие АО "Вкусы Франсе" объясняется организационно-правовой формой АО, которую команда Депардье считает неудобной. Вместе с тем московская ООО "Вкус Франции" Депардье продолжает работать и ее показатели значительно улучшились. Новосибирское ИП Депардье также не планируют ликвидировать.

В мае Депардье как индивидуальный предприниматель попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу. Отмечалось, что из доступных мер поддержки Депардье мог бы воспользоваться налоговой отсрочкой, однако делать актер этого не стал.

В декабре 2018 года актер получил прописку в Новосибирске, где он планировал работать над культурными и деловыми проектами. С февраля 2013 года Депардье был прописан в Саранске, где 27 августа 2016 года открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра "Россия". Покинул Францию актер в 2012 году из-за решения правительства страны резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%.