В Нижнеудинске построят новый корпус больницы взамен пострадавшего от паводков

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Новое здание главного корпуса районной больницы построят в городе Нижнеудинске Иркутской области в связи с тем, что существующее строение трижды подвергалось наводнениям. Строительство здания на 227 мест начнется в 2021 году, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"За всю историю главный корпус больницы трижды подвергался наводнениям, он не соответствует современным требованиям по площадям и набору помещений, поэтому следующим этапом станет строительство нового здания на 227 койко-мест. В нем будут расположены стационар, патанатомия, инфекционное отделение и овощехранилище. Уже идет проектирование. Строительство планируется начать в 2021 году. Заявка на выделение средств направлена в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В существующем главном корпусе планируется сделать капитальный ремонт, пока не построят новый. Кроме того, в больнице уже отремонтировали помещения поликлиники, детского и стоматологического отделений, родильного дома. На финальной стадии находятся работы в отделении скорой помощи и благоустройство территории.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу.