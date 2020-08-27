Власти Иркутской области связывают с поджогами порядка 3% лесных пожаров

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 3% лесных пожаров в Иркутской области связаны с поджогами. Из 653 пожаров, на которые в 2020 году выезжали следственно-оперативные группы, по 21 возбуждены уголовные дела о поджогах, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства лесного комплекса Приангарья.

"Мы можем говорить только о тех поджогах, по которым возбуждены уголовные дела. [В 2020 году] возбуждено 21 уголовное дело, три их них уже переданы в суд. Всего у нас было 886 пожаров, но на 233 из них следственно-оперативная группа не выезжала, потому что это труднодоступные участки, туда физически не смогли выехать", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, следственно-оперативные группы посетили места 653 пожаров, 21 пожар (3%) стал поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений"). Еще по двум фактам поджогов проводятся доследственные проверки.

Основными причинами лесных пожаров в Иркутской области являются человеческий фактор и сухие грозы. Временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев ранее сообщал ТАСС, что по сравнению с 2019 годом площадь природных пожаров в регионе сократилась на 87%.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области, по данным на утро четверга, составила 18 тыс. 831 га. За сутки она выросла почти на 5 тыс. га.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею ужесточения санкций за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами. Он подчеркнул, что постоянное повышение ответственности не всегда ведет к изменению ситуации по существу, но согласился с необходимостью ужесточить наказание для тех, кто совершает такие правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса.