В Омской области в сентябре откроют кафе и рестораны, театры, кинотеатры и бани

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Омской области позволила перейти региону к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Как сообщил в четверг губернатор Омской области Александр Бурков, со 2 сентября будут открыты предприятия общественного питания, бани, уличные аттракционы и учебные центры для детей, с 4 сентября - кинотеатры, с 18 сентября - театры.

"Предприятия общественного питания (кафе и рестораны), находящиеся в закрытых помещениях, могут возобновить свою деятельность со 2 сентября при условии соблюдения санитарных норм", - цитирует пресс-служба Буркова.

Он добавил, что со 2 сентября также откроются муниципальные и частные бани, уличные аттракционы в парках, учебные и логопедические центры для детей. "Деятельность кинотеатров в Омской области возобновится с 4 сентября при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Театры - с 18 сентября", - приводит слова губернатора пресс-служба.

По словам Буркова, при этом режим повышенной готовности и масочный режим сохранятся в регионе до 28 сентября. "В случае изменения эпидемиологической ситуации возможна корректировка решений", - подытожил глава региона.

По данным омского Минздрава, в регионе за прошедшие сутки выявлено 30 инфицированных коронавирусом, общее число заразившихся составило 9 115. 6 614 человек выздоровели, 175 пациентов умерли. В Омской области с 12 июня рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работать детские сады, а с 6 июля открылись фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря. С 19 августа в области открылись спортивные секции, бассейны, возобновилась в ограниченном режиме работа музеев и репетиционная деятельность театров.